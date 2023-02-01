https://news.day.az/society/1533930.html Назначен новый командир Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана
Назначен новый командир Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана
Назначен новый командир Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана.
Об этом сообщили в среду Day.Az в МВД Азербайджана.
Согласно информации, приказом министра внутренних дел Вилаята Эйвазова командиром полка назначен полковник полиции Рамиль Пириев.
Напомним, что ранее командир Отдельного полка полиции быстрого реагирования Сахлаб Багиров был освобожден от занимаемой должности и назначен на другую должность.
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