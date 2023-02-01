https://news.day.az/society/1533934.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего вечера и до второй половины 3 февраля северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с, ожидаются переменные осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 2 февраля, начиная с западных районов, и до вечера 3 февраля на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами выпадут осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный.
Западный ветер в отдельных местах усилится.
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