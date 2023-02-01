В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего вечера и до второй половины 3 февраля северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с, ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 2 февраля, начиная с западных районов, и до вечера 3 февраля на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами выпадут осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный.

Западный ветер в отдельных местах усилится.