Сокращен срок наказания генерала упраздненного МНБ

Завершился судебный процесс по жалобе бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Низами Ширинова и обвиняемых вместе с ним других лиц.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ибрагима Ибрагимли срок наказания Низами Ширинова был сокращен до 6 лет, Эльджана Абдуллаева - до 5 лет.

Отметим, что бывший начальник Управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майор Низами Ширинов, работавшие начальниками управлений в этом министерстве Эльджан Абдуллаев и Эльман Тахиров, работавший оперативным уполномоченным Надир Назиров были арестованы Службой государственной безопасности (СГБ).

Низами Ширинову было предъявлено обвинение по статьям 182.3.2 (вымогательство путем угроз при отягчающих обстоятельствах), 193-1.3.2 (легализация денег или иного имущества, нажитого преступным путем), 311.3.4 (получение взятки при отягчающих обстоятельствах) и по другим статьям УК, а Эльджану Абдуллаеву, Эльману Таирову и Надиру Назирову - по статьям 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий) и другим статьям этого Кодекса.

Решением Бакинского военного суда Низами Ширинов был приговорен к 8 годам, Эльджан Абдуллаев - к 6 годам, а Надир Тахиров - к 4 годам лишения свободы. Уголовное дело Эльмана Таирова прекращено в связи с истечением срока причастности к преступлению. Также было принято решение направить представление о лишении Низами Ширинова генеральcкого звания.