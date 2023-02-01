Отклонено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Бахтияра Гаджиева

Рассмотрено ходатайство об изменении избранной в отношении Бахтияра Гаджиева меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Как сообщает Day.Az, на заседании, состоявшемся в Хатаинском районном суде, ходатайство было отклонено.

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