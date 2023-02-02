Взрыв в многоэтажке в Баку

Сегодня около 00:15 на горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: улица 20 Января Насиминского района Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту происшествия были немедленно привлечены силы Насиминской районной пожарной части Государственной противопожарной службы.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв, который по предварительной версии, повлек за собой возгорание в результате утечки бытового газа, произошел в двухкомнатной квартире общей площадью 45 квадратных метров на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Силами МЧС приняты меры в соответствии с оперативной обстановкой.

Во время происшествия из-за воздействия взрывной волны в одной из комнат квартиры вылетела оконная рама, в результате пожара частично сгорели диван и кресло, деформировался кондиционер из-за высокой температуры. Ожоги получил гражданин, проживающий в квартире в качестве арендатора. В результате взрыва пострадали две машины, припаркованные возле здания.

В связи с происшествием ведется расследование.