Генпрокуратура опровергла слухи об аресте экс-прокурора Нахчыванской АР
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Некоторые медиа распространили недостоверную информацию о предполагаемом аресте бывшего прокурора Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиева.

Как сообщает в четверг Day.Az, эта информация была опровергнута Генеральной прокуратурой Азербайджана.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.