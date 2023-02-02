https://news.day.az/society/1534132.html Генпрокуратура опровергла слухи об аресте экс-прокурора Нахчыванской АР
Генпрокуратура опровергла слухи об аресте экс-прокурора Нахчыванской АР
Некоторые медиа распространили недостоверную информацию о предполагаемом аресте бывшего прокурора Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиева.
Как сообщает в четверг Day.Az, эта информация была опровергнута Генеральной прокуратурой Азербайджана.
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