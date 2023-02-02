https://news.day.az/society/1534221.html Освобожден от занимаемой должности прокурор Сумгайыта
Освобожден от занимаемой должности прокурор Сумгайыта
Прокурор Сумгайыта освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим подписал распоряжение Генеральный прокурор Кямран Алиев.
Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана подтвердила эту информацию.
Было отмечено, что исполнение данной должности было возложено на заместителя прокурора города Сумгайыт Исмаила Абыева.
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