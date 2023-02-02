Освобожден от занимаемой должности прокурор Сумгайыта

Прокурор Сумгайыта освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим подписал распоряжение Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана подтвердила эту информацию.

Было отмечено, что исполнение данной должности было возложено на заместителя прокурора города Сумгайыт Исмаила Абыева.