https://news.day.az/society/1534232.html Региональный посол Конференции сторон Конвенции об изменении климата обсудил в Азербайджане вопросы экологии
Региональный посол Конференции сторон Конвенции об изменении климата обсудил в Азербайджане вопросы экологии
Состоялась встреча между находящимся в Азербайджане с рабочим визитом региональным послом Конференции сторон Конвенции об изменении климата Дэвидом Мораном и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.
Как сообщает в четверг Day.Az, на встрече был проведен обмен мнениями по текущим направлениям сотрудничества между двумя странами в сфере охраны окружающей среды, вопросам важности глобальных усилий в области изменения климата, обсуждены перспективы на будущее.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре