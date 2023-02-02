Региональный посол Конференции сторон Конвенции об изменении климата обсудил в Азербайджане вопросы экологии

Состоялась встреча между находящимся в Азербайджане с рабочим визитом региональным послом Конференции сторон Конвенции об изменении климата Дэвидом Мораном и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает в четверг Day.Az, на встрече был проведен обмен мнениями по текущим направлениям сотрудничества между двумя странами в сфере охраны окружающей среды, вопросам важности глобальных усилий в области изменения климата, обсуждены перспективы на будущее.