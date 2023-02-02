В Баку мужчина, обокрав магазин, оказал сопротивление сотрудникам полиции

Мужчина, совершивший кражу в одном из супермаркетов, расположенных в Хатаинском районе столицы, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как отмечается, приехавшие на место кражи сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого Эльвина Гулиева, который пытался оказать сопротивление угрожая ножом. Задержанный был передан следствию.

Было установлено, что он украл из супермаркета 1 700 манатов.

Проникновение Эльвина Гулиева на объект с целью кражи, зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина.

Продолжаются следственные мероприятия, для установления, был ли задержанный причастен к аналогичным преступлениям в Хатаинском либо других районах столицы.