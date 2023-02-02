В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

От коронавируса скончались 5 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 739 человек вылечились, 10 092 человека скончались, число активных больных - 187.

За прошедшие сутки проведено 1 834 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 491 233 теста.