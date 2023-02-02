https://news.day.az/society/1534281.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
От коронавируса скончались 5 человек.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 739 человек вылечились, 10 092 человека скончались, число активных больных - 187.
За прошедшие сутки проведено 1 834 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 491 233 теста.
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