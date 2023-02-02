Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 193 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 63, вторую дозу получили 35, бустерную дозу - 86 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 9.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 943 049, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 402 469, вторую дозу получили 4 877 147, бустерную дозу - 3 398 143 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 290 человек.