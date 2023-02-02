https://news.day.az/society/1534300.html В Барде произошло тяжелое ДТП - есть погибшие
В Барде произошло тяжелое ДТП - есть погибшие
В Барде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает в четверг Day.Az, ДТП произошло на участке автодороги Барда-Агдам, проходящей через село Каталпараг в Бардинском районе.
В результате столкновения двух легковых автомобилей 4 человека погибли, 1 получил тяжелые травмы. Пострадавший был немедленно доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.
По факту ДТП проводится расследование.
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