В Барде произошло тяжелое ДТП

В Барде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в четверг Day.Az, ДТП произошло на участке автодороги Барда-Агдам, проходящей через село Каталпараг в Бардинском районе.

В результате столкновения двух легковых автомобилей 4 человека погибли, 1 получил тяжелые травмы. Пострадавший был немедленно доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится расследование.