Летевший в Баку российский самолет сменил курс

Летевший из Самары в Баку пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, отмечается, что самолету авиакомпании Utair пришлось сесть в другом городе из-за технической неисправности. Командир российского воздушного судна принял решение о его возврате в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей.