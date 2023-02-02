https://news.day.az/society/1534313.html Летевший в Баку российский самолет сменил курс - Причина
Летевший в Баку российский самолет сменил курс - Причина
Летевший из Самары в Баку пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, отмечается, что самолету авиакомпании Utair пришлось сесть в другом городе из-за технической неисправности. Командир российского воздушного судна принял решение о его возврате в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей.
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