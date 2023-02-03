На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Зия Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

5. Круг "20 января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";

9. Пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

10. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив площади Флага;

13. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

14. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);

15. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";

16. Затор наблюдается в направлении улицы Ниязи, круг "Азнефть".