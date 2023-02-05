https://news.day.az/society/1535007.html Тяжелое ДТП с участием такси в Баку, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП с участием такси в Баку, есть пострадавшие
В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на улице Саттара Бахлулзаде.
Таксист на автомобиле марки "Toyota" врезался в бетонное ограждение на перекрестке.
В результате аварии пассажиры Гумбатова Самира Иса гызы 1983 года рождения и Гулиев Сельнур Эрлан оглу 2000 года рождения получили различные травмы.
Раненые госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.
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