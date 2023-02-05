В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на улице Саттара Бахлулзаде.

Таксист на автомобиле марки "Toyota" врезался в бетонное ограждение на перекрестке.

В результате аварии пассажиры Гумбатова Самира Иса гызы 1983 года рождения и Гулиев Сельнур Эрлан оглу 2000 года рождения получили различные травмы.

Раненые госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.