https://news.day.az/society/1535011.html Смертельное ДТП в Джалилабаде
Смертельное ДТП в Джалилабаде
В Джалилабаде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в селе Привольное.
Автомобиль марки "МАЗ" столкнулся с автомобилем марки "Газель", перевозившим хлеб.
В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.
В настоящее время выясняются их личности и обстоятельства произошедшего.
По данному факту проводится расследование.
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