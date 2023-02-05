Смертельное ДТП в Джалилабаде

В Джалилабаде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в селе Привольное.

Автомобиль марки "МАЗ" столкнулся с автомобилем марки "Газель", перевозившим хлеб.

В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

В настоящее время выясняются их личности и обстоятельства произошедшего.

По данному факту проводится расследование.