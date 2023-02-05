https://news.day.az/society/1535103.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 811 человек вылечились, 10 096 человек скончались, число активных больных - 175.
За прошедшие сутки проведено 1 340 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 496 040 тестов.
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