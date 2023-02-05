В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 811 человек вылечились, 10 096 человек скончались, число активных больных - 175.

За прошедшие сутки проведено 1 340 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 496 040 тестов.