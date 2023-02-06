В Азербайджане пройдет первый международный конгресс по долголетию

В Баку пройдет Международный конгресс и выставка "Viva La Vida". Первый международный конгресс по долголетию пройдет при поддержке Министерства Здравоохранения и партнёрстве с Sea Breeze Resort, передает Day.Az.

Организаторами конгресса являются Всемирная академия эстетики и здоровья AWWA (Aesthetic & Wellness World Academy) и Sea Breeze Anti-Аging центр. Конгресс нацелен на увеличение продолжительности жизни и повышение уровня счастья за счет улучшения качества жизни людей в современном мире. Мероприятие, которое состоится 16-17 марта 2023 года, объединит самых ярких международных экспертов в области активного долголетия. Среди спикеров мероприятия будут всемирно известный эндокринолог доктор Тьерри Эртог, получивший мировые награды за лучшие программы по детоксу доктор Алекс Витасек, Элизабет Пэриш, первый в мире человек, решившийся изменить свой геном, для того чтобы остановить процесс старения, Крис Мор, один из идеологов интегративной персонализированной медицины, автор бестселлера "Дорожная карта долголетия", основатель Европейского университета долголетия, доктор Юлия Юсипова. На конгрессе, который пройдет в отеле Baku Marriott Boulevard, могут принять участие эксперты, профессиональные области которых охватывают здоровье и долголетие, потребители, способные улучшить качество жизни, представители компаний, предлагающих эффективные решения, и те, кто увлечен стремлением к активному долголетию. Для участия в Международном конгрессе и выставке долголетия Viva La Vida необходима предварительная регистрация.

Полный список выступающих и гостей конгресса, а также вопросы посвященные мероприятию можно найти на сайте мероприятия www.vivalavidacongress.com.