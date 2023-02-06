В Азербайджане ухудшится погода

В течении недели на территории Азербайджана ожидается неблагоприятная метеорологическая обстановка. Средиземноморский циклон, обострившийся за счет затока холодного арктического воздуха стал причиной обильных снегопадов на востоке Турции. Об этом сообщила руководитель национальной метеослужбы минэкологии Умайра Тагиева.

"7 февраля холодный фронт циклона подойдет к западным районам Азербайджана, в течении дня ожидается его распространение в северном направлении, а начиная с 8 февраля уже местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. В основном горных районах и предгорьях ожидаются обильные снегопады, которые с перерывами продлятся до 10 февраля. В основном в северной и восточной части страны прогнозируется усиление северо-западного ветра, поэтому возможна метель. Любителям зимних видов спорта рекомендуем воздержаться от посещения горнолыжных комплексов в середине недели, поскольку это может быть небезопасно", - сказала она.

Как сказала Тагиева, температура воздуха понизится на 5-10 градусов. На дорогах ожидается гололед, особенно неблагоприятная обстановка ожидается в горных и предгорных районах страны. 10 февраля интенсивность процесса будет постепенно ослабевать.

"Что касается погоды в столице, хотелось бы сделать акцент на усилении северо-западного ветра, потому что начиная со второй половины дня 7 февраля он будет усиливаться. Но максимальные порывы ожидаются 8 днем и 9 февраля, когда прогнозируется более 30 м/с. В этой связи будем внимательны, соблюдая обычные в таких случаях меры. Что касается осадков, они ожидаются 8 февраля ближе к вечеру, переходящие в ночь на 9 число в мокрый снег, в течении дня с перерывами снег. В связи с понижение температуры воздуха от 5 до 8 градусов, 9-10 февраля в ночные и утренние часы ожидается 1-3 мороза. В этот период на дорогах возможно образование ледяной корки", - сказала она.