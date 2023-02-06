По поручению Президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС вылетели в Турцию

По поручению Президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС Азербайджана отправлены в Турцию.

Как сообщает в понедельник Day.Az, экипаж МЧС в составе 370 человек вылетел из аэропорта Гейдар Алиев в Турцию.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.