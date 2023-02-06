Журналисты могут продолжать свою деятельность даже без медиа-реестра

Медиа-реестр не дает однозначного определения, кто является журналистом. Журналисты могут свободно посуществлять свою деятельность в соответствии с правилами сбора, подготовки и передачи информации, а также других принципов журналистики даже без регистрации в медиа-реестре.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня на парламентском заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

Он отметил, что любой журналист, который хочет видеть себя в медиа-реестре, подает заявку для занесения его в данный реестр.

"После одобрения заявки в медиа-реестре, предоставляется информация о привилегиях, которые будут применяться государством", - сказал Исмаилов.

Отметим, что медиа-реестр начал действовать с 14 октября 2022 года.

Субъекты медиа и журналисты могут формировать свои заявки, войдя в информационную систему реестра (reyestr.media.gov.az) через портал ASAN Login.