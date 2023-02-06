Землетрясение в Турции длилось более 9 минут

Эпицентр произошедшего в Турции землетрясения находился в Кахраманмараше.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что землетрясение длилось более 9 минут - оно началось с территории под названием Мурадлы и протянулось до Исламийе. Землетрясение произошло на глубине 8-15 километров:.

"Поэтому в результате землетрясения было разрушено более 1760 зданий".

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.