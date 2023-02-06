В Турции из-под завалов вызволили сестер-студенток из Азербайджана

Во время землетрясения в Турции пострадали и азербайджанцы.

Как передает Day.Az, об этом redaktor.az сообщила проживающая в стране журналистка Нигяр Огедай.

По ее словам, студенток Университета Сютчю - сестер Гюльшан и Жалю Джафаровых вытащили из-под обломков здания, расположенного на проспекте Трабзон в квартале Исметпаша района Кахраманмараш.

"В данный момент я выясняю, в какую больницу их отвезли. Связаться с ними невозможно, так как их телефоны остались под завалами. По словам другого соотечественника, спасенного вместе с ними, состояние девушек было средней тяжести. О том, куда их увезли, он тоже не знает. В течение дня я сообщу вам новую информацию", - добавила она.

Напомним, сегодня утром в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. В результате стихийного бедствия было разрушено 1 710 зданий, не менее 284 человек погибли, 2 323 получили ранения.