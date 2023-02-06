График проведения выпускных экзаменов по городам и районам Азербайджана

Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования состоится 5 и 12 марта, выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования - 9, 16 и 30 апреля 2023 года.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, с графиком проведения выпускных экзаменов по городам и районам можно ознакомиться в нижеприведенной таблице.