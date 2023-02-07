О чем напомнила трагедия в Турции

Автор: Лейла Таривердиева

Мощное землетрясение в Турции потрясло весь мир, каждого из нас. Трагедия, постигшая братский нам народ, не укладывается в голове. Тысячи погибших и пострадавших, остающиеся под завалами люди, превращенные в руины города. Однако стихия не только несет беды, но и преподает уроки, которые люди должны обязательно для себя выносить. Ведь человеческий фактор никто не отменял. Мы сейчас говорим не о безумных конспирологических версиях, гуляющих по соцсетям. Мы говорим о жутких кадрах - рассыпающихся на глазах многоэтажных жилых зданиях. Многие обратили внимание на это и задались вопросом, почему так произошло? Почему одни здания устояли, а другие нет? Виноваты в этом провидение или недобросовестные стройкомпании?

Стоит напомнить, что после 7-балльного землетрясения в Измире в ноябре 2020 года, в Турции были арестованы лица причастные к строительству тех 20 жилых зданий, которые не выдержали подземных толчков и погребли под собой сотни людей. После нынешнего землетрясения, после того, как страна немного оправится от шока, тот же вопрос непременно будет поднят снова. Турция располагается в сейсмоактивном регионе, и если дома рушатся как карточные домики, значит, при их возведении были допущены серьезные просчеты.

Сейсмическая активность не чужда и территории Азербайджана. В его истории, к сожалению, были разрушительные землетрясения. Например, гянджинское 1138, в результате которого образовалось озеро Гей-Гель, катастрофическое шемахинское землетрясение 1667 года и так далее. Жители столицы не забудут подземные толчки силой 6,5 баллов 26 ноября 2000 года. Баку устоял, практически не было разрушений, никто не остался под завалами, а большинство скончавшихся в тот вечер умерли от сердечных приступов и по собственной неосторожности. Жители старых кварталов наутро бегали смотреть на новостройки, которые тогда уже начали строиться в столице, - рухнули или устояли? А сегодня весь город взлетел ввысь - многоэтажные здания повсюду, и, многие жители новостроек после случившегося в Турции начали беспокоиться.

В понедельник генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли дал пресс-конференцию, на которой и успокоил, и озадачил. Успокоил, сказав, что землетрясение в Турции не имеет отношения к Азербайджану и не грозит серьезными тектоническими процессами под нашими ногами. Но есть проблема, и создают ее строительные компании, которые не уделяют должного внимания сейсмологическому состоянию местности. Етирмишли заявил, что с 2019 года строительные компании в Баку не обращаются к сейсмологам за сейсмической картой местности, на которой собираются строить. Видимо, дело в финансах, которых на возведение дома в 9-балльной зоне требуется на 40 процентов больше, чем в 8-балльной.

Строящиеся в Баку здания рассчитаны на землетрясение силой до 9 баллов. Несколько лет назад говорилось о том, что в Баку при строительстве всех новых многоэтажных зданий, а также построек промышленного назначения в обязательном порядке предварительно выдается заключение о сейсмичности территории, а МЧС осуществляет строгий контроль за строительством. Даже начались переговоры с геологической организацией Германии на проверку бакинских новостроек на сейсмоустойчивость. А теперь, как выясняется, стройкомпании перестали обращаться в соответствующую структуру...

Тем не менее, как мы узнали из беседы с известным азербайджанским архитектором, доктором искусствоведения, профессором Эльчином Алиевым, очень уж серьезных оснований для беспокойства нет. Но это не значит, что нет проблем. В беседе с Day.Az архитектор раскрыл некоторые детали, связанные с беспокоящими жителей столичных новостроек моментами.

- К счастью, в нашей стране за последние несколько десятилетий строятся каркасные здания из монолитного железобетона, что позволяет выдерживать очень сильные нагрузки, в том числе и стихийные природные бедствия. А принятые после землетрясения 2000 года в Баку новые ужесточенные правила гарантируют нас от масштабных разрушений вновь построенных зданий. Проблему, на которую, увы, многие не обращают должного внимания, вижу в другом. Это бесконтрольное перепланирование квартир и помещений в домах, как исторических, так и в новостройках.

Будучи много лет назад в составе группы архитекторов в Стамбуле, приглашенных туда после разрушительного землетрясения 1999 года, обратил внимание, что многие новостройки уцелели и выдержали удар подземной стихии, а вот внутренние перегородки стен в помещениях и квартирах посыпались, что и стало причиной многочисленных травм и даже смертей. Поэтому необходимо со стороны государственных органов постоянно контролировать проведение ремонтных работ в квартирах - не все же понимают важность правильной планировки помещения или обязательную необходимость в несущей стене. К сожалению, пока мы относимся к этому поверхностно и формально, никто не контролирует ремонтные работы внутри квартир. Как практикующий архитектор, неоднократно сталкиваюсь с ситуациями, когда режутся несущие стены, передвигаются колонны - и все происходит при полном "понимании" и попустительстве строителей здания.

- Говоря о сейсмоустойчивости, всегда подразумевают новостройки. А в каком состоянии с этой точки зрения находятся исторические здания в центральных районах Баку?

- К сожалению, в городе в настоящее время несколько десятков зданий находятся в аварийном состоянии, готовые в любой момент разрушиться. Понимаете, в начала ХХ века наша столица была преимущественно одно- и двухэтажной. Ко многим зданиям в центральной исторической части города в 1950-60-е годы были достроены по два дополнительных этажа. После восстановления независимости на эти же здания, в дополнение к предыдущим этажам, опять достроили по дополнительному этажу. А за последние годы у нас появилась новая мода возводить еще сверху и мансарды. И в итоге получилось так, что одно или двухэтажное столетнее здание превратилось в пяти или шестиэтажное! Представляете, что будет с такими постройками в случае землетрясения? А их очень много в Баку - оглянитесь вокруг. Вообще, те органы, которые разрешают подобные достройки, не думают о том, выдержит полуторавековое строение подобную нагрузку или нет? Или сиюминутная выгода и свой карман дороже? Мы ведем себя как страусы, спрятавшие свою голову в песок и не замечающие проблем, которые сами же себе и создаем!

В центральной исторической части города есть несколько сотен зданий постройки конца XIX - начала ХХ века, которые возводились без глубоких знаний сейсмики с точки зрения науки сегодняшнего дня. Да, на совесть и с любовью построенные здания будут радовать бакинцев еще сотню лет, однако, мы периодически должны проводить их исследование на предмет состояния конструкций, междуэтажных перекрытий, стен и др. Подобная работа за последние годы активно проводится - видим, как в городе ремонтируются здания, причем не только фасады (это внешняя видимая часть), а исследуются и внутренние конструкции зданий - заменяются лестничные марши, укрепляются стены, ремонтируются дворы. Но все равно, в Баку остаются с десяток зданий, готовых обрушиться в любой момент, и правительство должно заняться ими в первую очередь.

- Могли бы привести пример?

- Пожалуйста. В сентябре прошлого года "спилили" фасад столетнего исторического здания на улице Гоголя, 20, охраняемого со стороны Государства (запись № 2950 на стр.128 Списка наследия), которое всего год назад было отреставрировано со стороны государства. Прорубили четыре окна и превратили их в большие витрины ресторана! Государство только-только привело в порядок памятник архитектуры, чтобы несознательные граждане изуродовали внешний вид здания ради ресторана, а чиновники-взяточники из Службы по охране памятников "продали" возможность изменения исторического фасада. Говорю об этом со всей ответственностью. Неоднократно за эти несколько месяцев я и говорил, и писал, и письма посылал в государственные органы - а воз и ныне там. Между тем, сделанное не просто незаконно, но и нарушает целостность конструкции здания. Но это почему-то чиновников не очень волнует.

Или же возьмем балконы зданий. Войдите в любой бакинский дворик - неважно, историческое здание или нет. Вы поразитесь их состоянию. Нередко аккуратные дворовые фасады, да даже главные фасады зданий бывают "облеплены" незаконными строениями. Вот интересно, кто дает на такое безобразие разрешения при наличии нескольких контролирующих органов!? Будем честны - мы все знаем конкретную сумму взятки за любое подобное строительство. И пока мы в обществе будем делать вид, что это нормально, и не замечать проблемы, она будет усугубляться. И если когда-нибудь в случае - не дай Бог - сильного землетрясения все это рухнет и приведет к жертвам, не надо потом пенять на Бога, потому что в трагедии будем виноваты мы сами - своим равнодушием и участием в этом незаконном строительстве.

- Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы заявил, что с 2019 года строительные компании перестали обращаться за сейсмическими данными местности. Может быть, вы в курсе, что поменялось с 2019 года? Может быть, требования смягчились?

- Вы понимаете, наше законодательство соответствует мировым нормативам, а в некоторых случаях оно даже лучше и жестче. Как я уже сказал ранее, после землетрясения 2000 года требования были еще более ужесточены. Главная проблема, о которой много лет и пишу, и говорю, и кричу - это отсутствие должного контроля со стороны государственных органов за проведением работ. Мало иметь хорошие законы - надо соблюдать их. Выдвигаются очень жесткие требования при утверждении проектов зданий, в том числе и конструктивные, но потом, во время строительства демонстрируется поверхностный подход, не проводится в должной мере контроль качества строительства. Сужу как профессиональный архитектор, часто бывающий в новостройках и своими глазами видевший и кривые стены, и кривые конструкции с торчащими арматурами, и наплевательское отношение к своей работе абсолютно некомпетентных строителей. Конечно же, подобное безответственное отношение может привести к катастрофам. А какие финансовые потери для нашей страны - 90 процентов всех покупателей квартир в новостройках заново штукатурят стены, подправляют кривые конструкции... Разве нельзя изначально все делать качественно?

- Чем отличается проект дома для сейсмоактивной зоны от проекта, предназначенного, скажем, для среднерусской равнины?

- Естественно, что у каждого региона в мире есть свои сейсмические особенности. И у каждого региона в мире есть готовые проекты зданий для строительства в виде каталогов. И вот долгие годы наши застройщики, с целью сэкономить средства на архитекторах, брали готовые проекты других стран, в основном из России, и, минимально адаптировав их к местным условиям, строили.

Вы понимаете, самая главная проблема в нашей стране - отсутствие подчас должного уровня профессиональной культуры. Человек, который возводит здание ценою в десятки миллионов манатов, экономит на специалисте, который должен его спроектировать и получить за свой труд несколько процентов от общей стоимости - к сожалению, именно столько и составляет в нашей стране стоимость проекта. От жадности экономят на профессиональном проекте, на авторском контроле, на технологическом контроле, на контроле качества.

Было время, когда в нашей стране к строительству были допущены все желающие, первые встречные, случайные люди, которые без понимания проблем строительной сферы, без должной ответственности перед обществом и людьми, возводили жилые здания в городе! А потом, продав квартиры - просто исчезали со своими миллионами. Да, было такое время. Как и землетрясение 2000 года, так и назначение в 2018 году нового главы Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, в стране произошли коренные изменения, были упорядочены требования к новому строительству, к застройщикам, введены новые, еще более жесткие требования к возводимым зданиям. Сегодня мы чувствуем результаты этой политики - как по подходу к ведению строительства, так и по его качеству и эстетике. Строительство ведется кварталами, большими комплексами, ведется со стороны солидных структур, а не компаний-однодневок.

Знаете, ответственность настолько повысилась, что бывают даже крайности. Жители новостроек сегодня обеспокоены, однако, могу их успокоить: зная многих конструкторов в нашей стране, скажу, что они очень сильно перестраховываются, в трех- четырехкратном размере свыше нормы. Это является предметом ожесточенных споров между архитекторами и конструкторами. Конструктор "рубит" любую оригинальную идею архитектора, отклоняющуюся от стандарта, закладывая в конструкции здания неоправданный запас прочности. Это уже другая крайность, и происходит она от отсутствия современных знаний, от работы по старинке, от желания перестраховаться. А сколько ненужных конструкций используется и сколько денег на этом теряется!

- Что следует делать после случившегося в Турции местным компаниям и контролирующим органам?

- В первую очередь - воспитывать общество, поднимать уровень его культуры, воспитывать граждан-патриотов. Воспитывать их честно, искренне, собственным примером и поступками. Ведь любящий свою страну человек никогда не посмеет, даже ради многомиллионной прибыли, построить некачественное здание. При любом контроле главное - личность и совесть застройщика, который сам решает, какую, например, 20-миллиметровую арматуру ему купить: произведенную в подпольных цехах на Абшероне или на официальном бакинском заводе, иранскую, украинскую или российскую. Они все разного качества. А контролирующим органам я бы посоветовал ликвидировать остатки взяточничества, сделать прозрачной свою работу, привлечь профессионалов. А самое главное, желаю им настоящей любви к своей Родине, выражающейся в честном отношении к своим обязанностям. Потому что от их работы, от их честности и ответственности зависят, как показало землетрясение в Турции, жизни тысяч людей.