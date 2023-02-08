https://news.day.az/society/1536016.html Bakubus передана еще одна маршрутная линия
Bakubus передана еще одна маршрутная линия
Перевозкой пассажиров по регулярной маршрутной линии №44 в столице будет заниматься ООО Bakubus.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Согласно соответствующему постановлению ведомства, с 8 февраля перевозку пассажиров по маршрутной линии №44 (поселок Зых - станция метро "Гара Гараев") будет осуществлять Bakubus.
"Целью данного шага является обеспечение более комфортной и безопасной перевозки в направлении поселка Зых, где проживает более 15 000 человек", - говорится в информации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре