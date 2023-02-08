Bakubus передана еще одна маршрутная линия

Перевозкой пассажиров по регулярной маршрутной линии №44 в столице будет заниматься ООО Bakubus.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно соответствующему постановлению ведомства, с 8 февраля перевозку пассажиров по маршрутной линии №44 (поселок Зых - станция метро "Гара Гараев") будет осуществлять Bakubus.

"Целью данного шага является обеспечение более комфортной и безопасной перевозки в направлении поселка Зых, где проживает более 15 000 человек", - говорится в информации.