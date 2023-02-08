В селе Забух Лачинского района в доме обнаружены 3 гранаты
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В селе Забух Лачинского района при проведении ремонтных работ в одном из домов были обнаружены 3 ручные гранаты.

Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Гранаты были переданы сотрудниками районного отдела полиции.