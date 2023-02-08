Фонд «Nargis» и Azercell запускают кампанию по поддержке Турции

В рамках сотрудничества с компанией Azercell с сегодняшнего дня запускается короткий номер 7303. Отныне, всего лишь отправив SMS-сообщение на короткий номер, возможно делать пожертвования в фонд "Nargis", передает Day.Az.

С помощью данной новой функции мы намерены в первую очередь помочь братской Турции. Так, в течение недели, отправив текстовое сообщение от 1 до 9 на короткий номер 7303, абоненты Azercell могут делать пожертвования от 1 АЗН до 9 АЗН соответственно в поддержку пострадавшим в Турции.

По всем вопросам просим связываться с колл-центром: +994125265493