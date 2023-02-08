Смертельное ДТП в Товузе

В Товузcком районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Алимарданлы.

Как сообщил АПА старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, в отдел полиции Товузского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Алимарданлы.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ 21011" и "Mitsubishi" погибли Али Абузаров (1976 г.р.) и Набат Аббасова (1976 г.р.), Асиман Абузеров (1965 г.р.), Натиг Гасымов (1970 г.р.) и Майыл Гулиев (1964 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.