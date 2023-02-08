Расширен перечень случаев выдачи разрешения на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Расширяется перечень случаев, когда иностранцам и лицам без гражданства выдается (продлевается) разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Миграционный кодекс. Изменения были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Новость обновляется