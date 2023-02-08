https://news.day.az/society/1536077.html Расширен перечень случаев выдачи разрешения на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства
Расширен перечень случаев выдачи разрешения на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства
Расширяется перечень случаев, когда иностранцам и лицам без гражданства выдается (продлевается) разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Миграционный кодекс. Изменения были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
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