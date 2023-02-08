Водительские права граждан Азербайджана признают в этой стране

Азербайджан и ОАЭ взаимно признают водительские удостоверения.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте об утверждении Меморандума "О взаимном признании и обмене водительских удостоверений между МВД Азербайджана и МВД ОАЭ", внесенного в повестку дня сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Действительные водительские права, выданные гражданам-нерезидентам в соответствии с категориями транспортных средств, упомянутыми в меморандуме (с учетом минимального возрастного ценза), также признаются обеими странами.

Граждане, прибывающие с целью проживания, освобождаются от прохождения установленного теоретического и практического экзамена при обращении для замены водительского удостоверения, выдаваемого компетентными органами сторон.

Компетентными органами координирующих сторон по выполнению Меморандума являются Главное управление государственной полиции - от имени МВД Азербайджана и Федеральное главное управление по выдаче водительских прав транспортным средствам и водителям - от имени МВД ОАЭ.

Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, подтверждающего завершение всех процедур.

Меморандум заключен на неопределенный срок, подписан в двух экземплярах на арабском и английском языках.

В случае каких-либо разногласий в описании меморандума преимущественную силу имеет текст на английском языке.