Названа причина гибели тюленей, обнаруженных на берегу Каспия

Причиной гибели тюленей на берегу Каспийского моря стало вирусное заболевание.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Рабочая группа пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей являлась вирус-ассоциированная острая пневмония - вспышка смешанной гриппозной и морбилливирусной инфекции в период осенней концентрации животных в казахстанской части моря.

"Хроническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма. Таким образом, причиной гибели каспийских тюленей являлась пневмония, обострённая из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин гибели тюленей комитет привлёк специалистов Центра по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, Казахстанского агентства прикладной экологии, а также департамента экологии Мангистауской области, территориальных подразделений Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

В период с 7 ноября по 3 декабря на побережье Каспийского моря обнаружили 172 мёртвых тюленя.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев предположил, что тюлени погибли на Каспии из-за выброса сероводорода.