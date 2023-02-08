В этом году в пакет ОМС будут включены 700 медицинских услуг

В этом году в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется включить 700 медицинских услуг.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию, передает Day.Az.

Было отмечено, что Госагентство по обязательному медицинскому страхованию подготовило и представило в соответствующую структуру проект о внесении изменений в пакет услуг.

"Новые медицинские услуги в лимитированном порядке охватывают трансплантацию органов, сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологические и травматологические операции. Кроме того, количество операций по эндопротезированию, лимит на который в настоящее время составляет 300, было предложено увеличить до 1200", - добавил он.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Азербайджане началось внедрение обязательного медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование - основанный на солидарности широко распространенный в мировом здравоохранении социальный проект, и система, обеспечивающая право населения на получение медицинской помощи, гарантирующая получение застрахованными лицами медицинской помощи в рамках пакета услуг во время страхового случая.

Страховым случаем считается любое событие и ситуация, при которой оказываются медицинские услуги, предусмотренные пакетом услуг. В настоящее время пакет услуг ОМС включает 2550 услуг.