Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 9 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег и снег.

Сильный северо-западный ветер во второй половине дня стихнет.

Ночью будет 0-2° мороза, днем до 1° тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм. рт.ст. до 777 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, с перерывами мокрый снег и снег. Осадки прогнозируются интенсивными, в основном, в горных и предгорных районах, временами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 4-7° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, днем 3-8 °мороза.

На дорогах гололедица.