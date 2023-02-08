https://news.day.az/society/1536137.html По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию прибыла очередная группа спасателей МЧС - ФОТО
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию прибыла очередная группа спасателей МЧС - ФОТО
В Турцию прибыла очередная группа спасателей МЧС Азербайджана, направленная в зону стихийного бедствия по поручению Президента Ильхама Алиева, сообщает в среду Day.Az.
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