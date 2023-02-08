По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию прибыла очередная группа спасателей МЧС
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В Турцию прибыла очередная группа спасателей МЧС Азербайджана, направленная в зону стихийного бедствия по поручению Президента Ильхама Алиева, сообщает в среду Day.Az.

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