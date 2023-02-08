Генпрокурор Азербайджана наделен новыми полномочиями

Расширенны полномочия Генерального прокурора Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О прокуратуре". Изменения были вынесены на обсуждение на сегодняшнем парламентском заседании Комитета по правовой политике и государственного строительства.

Согласно изменению, в число полномочий Генпрокурора входит также утверждение образца служебного удостоверения работников прокуратуры.

Положение о служебном удостоверении работников прокуратуры утверждено законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года. В соответствии с этим положением служебным удостоверением подтверждается личность работника прокуратуры, его специальное звание и занимаемая должность, а также устанавливается описание служебного удостоверения работника прокуратуры.

При этом в соответствии с положением служебная карточка Генерального прокурора Азербайджана, его заместителей, за исключением служебной карточки прокурора Нахчыванской Автономной Республики, других работников прокуратуры подписывается Генеральным прокурором Азербайджанской Республики или заместителем генерального прокурора и представляется в соответствующем порядке. При увольнении работника прокуратуры служебное удостоверение возвращается представившему его органу.

Таким образом, положением установлено, что в целях придания служебному удостоверению работника прокуратуры официального характера и юридической силы его оформление отнесено к компетенции генерального прокурора или его заместителя.

Согласно представленному законопроекту, с учетом характера информации, отраженной в служебном удостоверении, а также в целях обеспечения оперативности при внесении изменений в вопросы, связанные с описанием служебного удостоверения, предлагается отнести утверждение образца служебного удостоверения работников прокуратуры к кругу вопросов, решаемых Генеральным прокурором Азербайджанской Республики.

Согласно другому законопроекту, представленному в Милли Меджлис (парламент) Президентом Азербайджана в качестве законодательной инициативы, также предлагается отменить Закон от 29 июня 2001 года о служебном удостоверении работников прокуратуры.