https://news.day.az/society/1536239.html В Азербайджане рекомендуется вакцинация населения против гриппа
В Азербайджане рекомендуется вакцинация населения против гриппа
Вакцинироваться против гриппа рекомендуется несовершеннолетним, беременным, лицам старше 65 лет, лицам имеющим сопутствующие заболевания.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.
По его словам, в этом году Министерство здравоохранения завезло в страну вакцины против гриппа.
"Вакцинированные люди считаются в некоторой степени защищенными от вируса гриппа. Даже если они болеют гриппом, они переносят заболевание в легкой форме", - сказал он.
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