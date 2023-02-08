В Азербайджане рекомендуется вакцинация населения против гриппа

Вакцинироваться против гриппа рекомендуется несовершеннолетним, беременным, лицам старше 65 лет, лицам имеющим сопутствующие заболевания.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, в этом году Министерство здравоохранения завезло в страну вакцины против гриппа.

"Вакцинированные люди считаются в некоторой степени защищенными от вируса гриппа. Даже если они болеют гриппом, они переносят заболевание в легкой форме", - сказал он.