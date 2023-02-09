https://news.day.az/society/1536561.html Переводчик азербайджанских произведений погиб во время землетрясения вместе со своей семьей
Переводчик азербайджанских произведений погиб во время землетрясения вместе со своей семьей
Абдулкадир Озкан, переводивший произведения азербайджанских писателей на турецкий язык, погиб во время землетрясения в Кахраманмараше.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил театральный критик Анар Бурджалиев в своем аккаунте в соцсети.
По его словам, в результате стихийного бедствия также погибли члены семьи переводчика.
"А.Озкан останется в нашей памяти самым близким другом азербайджанской литературы", - написал критик.
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