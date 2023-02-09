Переводчик азербайджанских произведений погиб во время землетрясения вместе со своей семьей

Абдулкадир Озкан, переводивший произведения азербайджанских писателей на турецкий язык, погиб во время землетрясения в Кахраманмараше.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил театральный критик Анар Бурджалиев в своем аккаунте в соцсети.

По его словам, в результате стихийного бедствия также погибли члены семьи переводчика.

"А.Озкан останется в нашей памяти самым близким другом азербайджанской литературы", - написал критик.