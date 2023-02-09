https://news.day.az/society/1536566.html Утвержден план мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год
Утвержден план мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год", сообщает в четверг Day.Az.
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