В Азербайджане завершился конкурс по приему на работу в налоговые органы

Завершился конкурс, проведенный Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана для кандидатов, подавших документы для приема на работу в налоговые органы.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в Государственной налоговой службе.

Было отмечено, что 148 кандидатов, успешно прошедших тестовый экзамен, набрав 70 баллов и выше, были допущены ко второму этапу конкурса. С 5 декабря 2022 года началось проведение собеседований для приема на работу в налоговые органы. Собеседования проводились поэтапно, кандидаты были заранее проинформированы о них в порядке, установленном законодательством. 90 кандидатов успешно прошли этап собеседования. Таким образом, конкурс завершен, его результаты размещены на официальном интернет-сайте Государственной налоговой службы. Имена кандидатов, успешно прошедших оба этапа конкурса, будут внесены в базу кадрового резерва с последующим назначением на регулярно открывающиеся вакансии.

С результатами конкурса можно ознакомиться по ссылке https://www.taxes.gov.az/az/post/2336.