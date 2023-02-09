На что следует обратить внимание при отправке денежной помощи в Турцию

В последнее время в социальных сетях мошенники запускают "кампании" по сбору пожертвований для помощи пострадавшим в землетрясении в Турции с фейковыми аккаунтами.

Об этом Trend сообщил эксперт по ИКТ Ильгар Шабанов, передает Day.Az.

Он сообщил, на какие моменты гражданам следует обратить внимание при онлайн-переводе денежных средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в братской стране. Лучше всего, сначала сделать пожертвования через официальные сайты.

"Граждане Азербайджана могут оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, перечислив средства на счета, открытые на имя Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), без взимания комиссии", - добавил эксперт.

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По его словам, предприниматели, осуществляющие деятельность в Азербайджане, могут сделать пожертвования через платформу "Братская помощь", созданную для поддержки пострадавших от землетрясения в Турции,

"Кроме того, абоненты Azercell в нашей стране могут сделать пожертвования в фонд "Nargis", в течение недели отправив SMS на короткий номер 7303. В текстовом сообщении, в зависимости от того, какую цифру они напишут - от 1 до 9, с их баланса снимут эту сумму - от 1 до 9 манатов соответственно в поддержку пострадавшим в Турции. Плата за отправку SMS с абонентов не взимается", - сказал И.Шабанов.

Эксперт также сообщил, на что следует обратить внимание при онлайн-переводе денежных средств в качестве гуманитарной помощи Турции

"Граждане должны обратить внимание на то, что сайт, на который они заходят, имеет соединение "https" и сертификат безопасности "ssl". Они не должны отправлять информацию о банковской карте через социальные сети, по электронной почте или SMS. Также лица, желающие оказать помощь, не должны переходить по ссылке, отправленной по SMS для оплаты, и никогда не должны отправлять данные банковской карты по SMS другой стороне", - подчеркнул эксперт.