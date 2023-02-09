Здание бывшей почты в Шуше будет капитально отремонтировано

Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на привлечение работ по капитальному ремонту здания бывшей почты в городе Шуша.

Как сообщает в четверг Day.Az, компании, желающие принять участие в тендере, могут направить свои юридические документы в Управление государственного заповедника города Шуша до 16 марта 2023 года, а свои предложения и гарантийные документы - до 3 апреля 2023 года.