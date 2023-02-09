https://news.day.az/society/1536618.html Здание бывшей почты в Шуше будет капитально отремонтировано
Здание бывшей почты в Шуше будет капитально отремонтировано
Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на привлечение работ по капитальному ремонту здания бывшей почты в городе Шуша.
Как сообщает в четверг Day.Az, компании, желающие принять участие в тендере, могут направить свои юридические документы в Управление государственного заповедника города Шуша до 16 марта 2023 года, а свои предложения и гарантийные документы - до 3 апреля 2023 года.
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