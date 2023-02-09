В январе раскрыты все преступления, зарегистрированные Военной прокуратурой

Благодаря полному и объективному расследованию всех обстоятельств по делам, находящимся в производстве, в январе этого года было обеспечено 100-процентное раскрытие зарегистрированных преступлений.

Об этом сообщил Day.Az старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.

Ф.Алиев отметил, что в результате проведенной работы, а также плодотворного сотрудничества органов Военной прокуратуры с Министерством обороны, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками и другими военными структурами, а также совместных мер, зарегистрированные преступления за январь 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года сократились на 22,2 процента, в том числе преступления против военной службы на 51,1 %, преступления, связанные с нарушениями уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности на 33,3 %, преступления, связанные с доведением до самоубийства со смертельным исходом - на 33,3%.