В Турцию будет отправлена очередная гуманитарная помощь МЧС Азербайджана

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередная гуманитарная помощь министерства по чрезвычайным ситуациям будет направлена в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МЧС, идет подготовка к отправке гуманитарной помощи самолетами, а также транспортными средствами специального назначения МЧС.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 16 170, пострадавших - 64 194.