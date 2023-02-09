Передав вещи в пункт сбора помощи для Турции и вернувшись, я узнал, что все говорят обо мне

Я был потрясен известием о трагедии, которая произошла в братской Турции.

Как передает Day.Az, об этом Trend в четверг сказал бывший вынужденный переселенец из села Минкенд Лачинского района Сарвар Баширли, о котором многие узнали, увидев фотографию, где он запечатлен в момент, когда на своем стареньком автомобиле отвозит помощь для пострадавших в Турции.

"Наша семья, как и все азербайджанцы, была потрясена этой новостью. Уже ранним утром мы с родственниками собрались и стали думать, чем можем помочь нашим братьям и сестрам в Турции. Мы узнали, что началась кампания по сбору помощи. Я сразу же собрал теплую одежду, матрасы, одеяла у себя дома, у отца, дяди, двоюродного брата, погрузил все в машину и выехал. Видимо, тогда меня и сфотографировали. Кто сфотографировал, не знаю. Передав все вещи и вернувшись, я узнал, что все говорят обо мне", - сказал он.

Сарвар Баширли добавил, что на следующее утро они вместе с родственниками, собрав деньги, закупили продовольствие в помощь пострадавшим в Турции и передали его в пункт сбора помощи.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 16 546, пострадавших - 66 132.