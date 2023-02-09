В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 37 случай заражения коронавирусом, 38 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки летального исхода не было от коронавируса не было.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 174 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 922 человека вылечились, 10 097 скончались, число активных больных - 155.

За прошедшие сутки проведено 1 380 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 502 054 теста.

В Азербайджане выявлен еще 37 случай заражения коронавирусом, 38 человек вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.