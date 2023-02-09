Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 251 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 70, вторую дозу получили 97, бустерную дозу - 71 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 13.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 944 727, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 402 943, вторую дозу получили 4 877 655, бустерную дозу - 3 398 756 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 373 человек.