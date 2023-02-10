В Баку в результате обледенения моста столкнулись 7 автомобилей

В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована на проспекте Бабека.

Водитель грузовика марки "Форд" потерял контроль над управлением из-за обледенения асфальтового покрытия.

В результате грузовик перевернулся, а следовавший за ним автомобиль марки "Тойота" врезался в "Форд". Далее произошла цепная авария с участием еще 5 автомобилей.

В результате аварии пострадали 2 человека

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной и постовой служб.

Сотрудники дорожно-патрульной службы приняли меры, чтобы избежать очередной аварии, предупредив водителей об опасности движения на мосту.