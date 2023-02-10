В Баку в результате обледенения моста столкнулись 7 автомобилей - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована на проспекте Бабека.
Водитель грузовика марки "Форд" потерял контроль над управлением из-за обледенения асфальтового покрытия.
В результате грузовик перевернулся, а следовавший за ним автомобиль марки "Тойота" врезался в "Форд". Далее произошла цепная авария с участием еще 5 автомобилей.
В результате аварии пострадали 2 человека
На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной и постовой служб.
Сотрудники дорожно-патрульной службы приняли меры, чтобы избежать очередной аварии, предупредив водителей об опасности движения на мосту.
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