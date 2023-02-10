Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли 45 человек

Находящиеся в Турции по поручению Президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий сильного землетрясения в братской Турции.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в МЧС Азербайджана.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмарашского района, серьезно пострадавшего от землетрясения, азербайджанские спасатели спасли из-под завалов 45 человек. Обнаружено и извлечено 269 тел.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 351, пострадавших - 63 794 человека.