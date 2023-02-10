Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли женщину

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в братской Турции.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на этот час спасатели МЧС в результате поисково-спасательных операций спасли из-под завалов 44 человека, в том числе 9 детей, обнаружили и извлекли тела 164 человек.

Представляем вниманию читателей кадры очередной операции азербайджанских спасателей.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.